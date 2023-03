Messina, bimba di tre anni azzannata da un pitbull. E' grave (Di martedì 7 marzo 2023) Dramma a Rodì Milici, in provincia di Messina. Un pitbull ha azzannato una bimba di 3 anni che si trova in gravi condizioni. L'aggressione è avvenuta ieri sera. La piccola è stata subito soccorsa e ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 7 marzo 2023) Dramma a Rodì Milici, in provincia di. Unha azzannato unadi 3che si trova in gravi condizioni. L'aggressione è avvenuta ieri sera. La piccola è stata subito soccorsa e ...

