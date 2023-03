Messina, bambina di 3 anni azzannata da un pitbull: operata alla testa è in gravi condizioni (Di martedì 7 marzo 2023) Una bambina di soli 3 anni versa in gravissime condizioni dopo essere stata attaccata e azzannata da un pitbull, a Rodì Milici, in provincia di Messina. Il tragico episodio è accaduto all’incirca alle ore 19:00 di ieri sera, Lunedì 6 Marzo 2023, all’interno di un’abitazione di via Giacomo Leopardi nel comune siciliano dove la piccola ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 7 marzo 2023) Unadi soli 3versa inssimedopo essere stata attaccata eda un, a Rodì Milici, in provincia di. Il tragico episodio è accaduto all’incirca alle ore 19:00 di ieri sera, Lunedì 6 Marzo 2023, all’interno di un’abitazione di via Giacomo Leopardi nel comune siciliano dove la piccola ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stop_fake_news_ : Una bimba di 3 anni è stata azzannata da un pitbull nel Messinese: AGI - È ricoverata in prognosi riservata al repa… - NotizieVirgilio : ?? Bambina di 3 anni azzannata da un pitbull alla testa: è gravissima - NewSicilia : La piccola si trova, ora, in gravi condizioni e lotta per la vita al Policlinico #Newsicilia - lacittanews : Una bambina di tre anni è stata azzannata dal pitbull di un parente, a Rod Milici, in provincia di Messina. La picc… - glooit : Messina, bambina di tre anni azzannata da un pitbull di un parente: ferita alla testa e al collo leggi su Gloo… -