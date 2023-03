Merrily We Roll Along | Richard Linklater scherza sull’uscita del film | “Avrò 80 anni anche io!”

(Di martedì 7 marzo 2023) I tempi di lavorazione diWepreoccupano i fan ene ha approfittato per inviare loro un messaggio. L’ambizione del regista non cala mai di livello e, dopo aver lavorato sulla trilogia di Prima dell’alba e, soprattutto, su Boyhood,sta tornando a progettare un lavoro bigger than life. Il regista intende trasporre il musical di Stephen Sondheim del 1981 ogni dueper i prossimi 20. Una sequenza che era già stata girata – il numero conclusivo Our Time – è stata rigirata dopo che Paul Mescal ha sostituito Blake Jenner nel cast. Al momento, l’uscita diWeè prevista per l’inizio del 2040. Ilracconta la storia ...

Dopo Boyhood, che racconta la crescita di un bambino dal 2002 al 2013, Richard Linklater ha deciso di andare oltre. Il suo nuovo progetto,WeAlong , musical di Stephen Sondheim del 1981, verrà girato ogni due anni nell'arco di 20 anni e uscirà nei cinema nel 2040. Di conseguenza, i fan del regista sono preoccupati di non ...... La star, candidata all'Oscar per la sua toccante performance in Aftersun - debutto alla regia di Charlotte Wells - , è inoltre attesa nell'ultima fatica di Richard Linklater,WeAgain , ...... sequel del cult di Ridley Scott con Russell Crowe, e nel prossimo progetto di Richard Linklater,WeAgain . Il suo nome, però, è indissolubilmente legato alla miniserie che l'ha reso ...

Richard Linklater: il messaggio ai fan preoccupati di morire prima di ... Movieplayer

Richard Linklater rassicura i fan che temono di non vivere abbastanza a lungo per vedere il suo nuovo film, Merrily We Roll Along, la cui uscita è prevista nel 2040.Even for Richard Linklater, who famously shot a little bit of “Boyhood” each year from 2002 to 2013, his “Merrily We Roll Along” is ambitious. “Merrily” famously tells its story in ...