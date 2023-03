Mercato San Severino in campo a sostegno della Generazione “Zoomers” (Di martedì 7 marzo 2023) Sono nati e cresciuti all’indomani dell’attacco alle Torri Gemelle, in un mondo minacciato dal cambiamento climatico e dalla cronica mancanza di lavoro e di prospettive: è la Generazione Z, i cosiddetti “Zoomers”, minori con età compresa fra gli 11 ed i 17 anni, fragili e vulnerabili, spesso alle prese con il disagio sociale che si riverbera sulla vita educativa e scolastica. A loro è rivolta la misura ammessa a finanziamento e coordinata dal Consorzio Sociale Valle dell’Irno Ambito S6 di cui il Comune di Mercato San Severino fa parte. In tal senso è stato diramato un avviso pubblico propedeutico alla costituzione di un elenco beneficiari del progetto “Zoomers” che si articolerà in una serie di interventi socio-educativi legati in particolar modo a momenti laboratoriali sul web, sui social, sullo ... Leggi su zon (Di martedì 7 marzo 2023) Sono nati e cresciuti all’indomani dell’attacco alle Torri Gemelle, in un mondo minacciato dal cambiamento climatico e dalla cronica mancanza di lavoro e di prospettive: è laZ, i cosiddetti “”, minori con età compresa fra gli 11 ed i 17 anni, fragili e vulnerabili, spesso alle prese con il disagio sociale che si riverbera sulla vita educativa e scolastica. A loro è rivolta la misura ammessa a finanziamento e coordinata dal Consorzio Sociale Valle dell’Irno Ambito S6 di cui il Comune diSanfa parte. In tal senso è stato diramato un avviso pubblico propedeutico alla costituzione di un elenco beneficiari del progetto “” che si articolerà in una serie di interventi socio-educativi legati in particolar modo a momenti laboratoriali sul web, sui social, sullo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ottopagine : Lotta alla povertà educativa a Mercato San Severino con il progetto 'Zoomers' #MercatoSanSeverino - ottopagine : Controlli sul corretto conferimento dei rifiuti a Mercato San Severino #PontecagnanoFaiano - MarcoCiapoi : RT @VetrinaToscana: Buona la prima per l’edizione numero uno del mercato del #tartufo marzuolo e delle tipicità locali di San Miniato, iniz… - Alsaleh23357005 : RT @VetrinaToscana: Buona la prima per l’edizione numero uno del mercato del #tartufo marzuolo e delle tipicità locali di San Miniato, iniz… - VetrinaToscana : Buona la prima per l’edizione numero uno del mercato del #tartufo marzuolo e delle tipicità locali di San Miniato,… -