Vai agli ultimi Twett sull'argomento... forzaroma : Mercato, Laporte pronto a lasciare il Manchester City: Roma e Juve su di lui #ASRoma -

La Roma è a caccia di un difensore centrale indipendentemente dal rinnovo o meno di Smalling . Secondo quanto riportato da Calciomercato.it Pinto ha messo gli occhi su. Lo spagnolo è stato messo alla porta da Guardiola e lascerà il City in estate. Su di lui ci sono anche Juventus e Barcellona. La squadra di Xavi è al momento in vantaggio. L'ingaggio da 7 ...Occasione per Juve e Roma,è in partenzaAymericè pronto a finire sulin estate. Il nazionale spagnolo, nato in Francia, non sta trovando molto spazio in questa stagione con ...Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di martedì 7 marzo 2023All'estero,protagonista in Spagna sul 'Mundo Deportivo': 'se pone a tiro', con il difensore ...

Manchester City, si guarda in Bundes se parte Laporte Calciomercato.com

La Roma è a caccia di un difensore centrale indipendentemente dal rinnovo o meno di Smalling. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it Pinto ha messo gli occhi su Laporte. Lo spagnolo è stato mess ...Aymeric Laporte, difensore centrale classe 1994 della nazionale spagnola, potrebbe lasciare il suo attuale club, il Manchester City, a fine stagione. Stando a quanto riportato ...