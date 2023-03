Mentre l’opposizione turca litiga, i consensi di Erdogan sono i tornati ai livelli di prima del terremoto (Di martedì 7 marzo 2023) Le elezioni presidenziali in Turchia sembrano avere ormai una data certa: il 14 maggio. La notizia è stata confermata dal capo di Stato, Recep Tayyip Erdogan, che ha così messo a tacere le voci sulla posticipazione delle urne a giugno o addirittura a data da destinarsi a causa del terremoto. Dopo il sisma, migliaia di persone sono rimaste senza casa e sono state costrette a trasferirsi nelle tende o a spostarsi in altre città per trovare riparo, Mentre nell’area interessata è stato dichiarato lo stato di emergenza per tre mesi. Da una parte questo insieme di circostanze aveva fatto sorgere non pochi dubbi sulla possibilità di garantire il diritto al voto alla popolazione colpita dal terremoto, dall’altra ci si è a lungo interrogati sugli effetti che il sisma avrebbe avuto sul ... Leggi su linkiesta (Di martedì 7 marzo 2023) Le elezioni presidenziali in Turchia sembrano avere ormai una data certa: il 14 maggio. La notizia è stata confermata dal capo di Stato, Recep Tayyip, che ha così messo a tacere le voci sulla posticipazione delle urne a giugno o addirittura a data da destinarsi a causa del. Dopo il sisma, migliaia di personerimaste senza casa estate costrette a trasferirsi nelle tende o a spostarsi in altre città per trovare riparo,nell’area interessata è stato dichiarato lo stato di emergenza per tre mesi. Da una parte questo insieme di circostanze aveva fatto sorgere non pochi dubbi sulla possibilità di garantire il diritto al voto alla popolazione colpita dal, dall’altra ci si è a lungo interrogati sugli effetti che il sisma avrebbe avuto sul ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... alessio___1 : Questa perla mi mancava, per l'onorevole Dalla Chiesa la presenza della Segretaria del principale partito d'opposiz… - pietroartale : @solarenergy76 @BrixiensiFella @MarcoFattorini Purtroppo, quando uno Stato va alla guerra, succede proprio questo:… - goojoob : @FratellidItalia Mentre il governo lavora sodo, l'opposizione si scava la fossa, alacremente. Il PD è nelle sabbie… - DictatorWannabe : @fedesettetre Ecco. Questo. Senza contare che una delle principali opposizioni ha impiegato 6 mesi per svegliarsi m… - Michele_1603 : 'Mentre l'opposizione frigna, il Governo porta in alto il nome della nostra nazione all'estero'. Cambiano le maggio… -