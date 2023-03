Mengoni e Ultimo | tutta la verità sullo scontro | C’è il video

(Di martedì 7 marzo 2023)e Marcohanno litigato a Sanremo 2023?lasul presuntotra i due artisti in unrivelatore. In questi anni si è diffusa la convinzione chesia un artista incapace di accettare la sconfitta. Questa presuntasi è diffusa dopo che è giunto secondo all’edizione 2019 del Festival di Sanremo. La supposta presunzione dell’artista romano è stata veicolata anche dalla divertente imitazione che ha creato il comico Francesco Cicchella, maè davvero così collerico? L’artista è davvero incapace di accettare un fallimento?a Sanremo- AnsaFoto – grantennistoscana.itPoco dopo la fine dell’ultima edizione di Sanremo, si è diffusa la voce ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... candele26 : RT @RadioDueLaghi: Screzi tra Ultimo e Marco Mengoni durante il Festival di Sanremo 2023? Il cantautore di San Basilio nega quanto riportat… - candele26 : RT @Tuttogossipnews: #Ultimo ignorava #MarcoMengoni? Il cantante svela la verità - Tuttogossipnews : #Ultimo ignorava #MarcoMengoni? Il cantante svela la verità - simona_love_S : @martola__ Perché abbiamo dovuto ripiegare in massa sul voto utile a Mengoni, per evitare che vincesse Ultimo ?? - when_in_rhome : @Chensiia @anchemmeno Ragazze mi sa che le statistiche sulla comprensione del testo sono reali. Il paragone è con a… -

Divertiamoci! ' Nei giorni scorsi,è stato ospite da Linus e Nicola Savino a Radio Deejay , e ha voluto chiare la vicenda una volta per tutte: ' Erano usciti articoli chenon ...

"Ultimo non saluta Mengoni", il cantautore spiega come stanno le cose Today.it

"Ultimo non ha salutato mezza volta Mengoni, non ci sono rapporti tra loro". Era stato Amedeo Venza, subito dopo Sanremo, a parlare di una presunta tensione tra i due cantautori, entrambi nel cast del ...