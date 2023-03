Meloni, sfida è il primo ad donna in una partecipata statale (Di martedì 7 marzo 2023) "La sfida è quando avremo il primo ad di una società partecipata statale donna, è uno degli obiettivi che mi do. Lo dico alla vigilia di una scelta importante per il governo. Il vero tetto di ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 7 marzo 2023) "Laè quando avremo ilad di una società, è uno degli obiettivi che mi do. Lo dico alla vigilia di una scelta importante per il governo. Il vero tetto di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Salvini sfida il Colle: 'Serve un’altra stretta sui migranti in arrivo'. Ma Meloni frena - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: 'La sfida è quando avremo il primo ad di una società partecipata statale donna, è uno degli obie… - TelevideoRai101 : Meloni: sfida é Ad donna in Partecipate - News24_it : Meloni, sfida è il primo ad donna in una partecipata statale - fisco24_info : Meloni: sfida è primo ad donna in una partecipata statale: La premier è intervenuta alla presentazione del nuovo al… -