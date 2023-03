Meloni | le donne sono sottovalutate | non ci vedono arrivare

(Di martedì 7 marzo 2023) "Qualsiasi cosa ho fatto nella mia vita, i più hanno scommesso sul mio fallimento. C'entra il fatto cheuna donna? Per me probabilmente sì. Lo racconto per dire che c'è una buona notizia. Alle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZanAlessandro : Le donne sono vittime di Giorgia Meloni e delle sue politiche reazionarie, non di una fantomatica “ideologia gender… - fanpage : L’assessore comunale di Napoli, Luca Trapanese, papà single di Alba e gay, torna a scrivere a Giorgia Meloni: “Non… - SkyTG24 : 8 marzo, le 15 donne più influenti e potenti del mondo, da Meloni a Von der Leyen. FOTO - andreabonazzabz : Sulle coste italiane il problema delle stragi dei migranti è tutto relativo al governo Meloni. Nelle scuole gestite… - ledicoladelsud : Donne, Meloni “Non accettare ruolo che altri decidono per noi” -

... apparentemente, sembrava stessi facendo qualcosa più grande di me", le parole dialla presentazione del nuovo allestimento della Sala delle, con la foto del Presidente del Consiglio. / ...Così la premieralla Camera,alla Sala delledove è stata aggiunta la sua foto Alle,dico "che il fatto di essere sottovalutate è un vantaggio perché spesso non ti vedono arrivare"."...Lo ha detto la premier Giorgiaintervenendo alla presentazione del nuovo allestimento della Sala dellealla Camera, dove è stata aggiunta la sua foto. .

8 marzo, le 15 donne più influenti e potenti del mondo, da Meloni a Von der Leyen. FOTO Sky Tg24

"Qualsiasi cosa ho fatto nella mia vita, i più hanno scommesso sul mio fallimento. C'entra il fatto che sono una donna Per me probabilmente sì. Lo racconto per dire che c'è una buona notizia. Alle do ..."Mi piacerebbe immaginare anche in grandi società partecipate un donna alla guida del Cda, che non c'è mai stata". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Montecitorio dove in occas ...