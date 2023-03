Meloni: “La sfida è avere la prima donna a guida di una partecipata”. E allude alla presidenza della Repubblica: “Non ci saranno ruoli preclusi” (Di martedì 7 marzo 2023) “Il punto non è tanto quante donne ci sono, ma quali ruoli ricoprono. La sfida non è quante donne siedono in un consiglio di amministrazione, la sfida è quando avremo il primo amministratore delegato di una società partecipata statale donna. È uno degli obiettivi che mi do”. Così la premier Giorgia Meloni, intervenendo alla presentazione del nuovo allestimento della Sala delle Donne alla Camera, dove è stata aggiunta la sua foto, alla vigilia dell’8 marzo. “Poi starà a quella donna dimostrare che siamo capaci a farlo, perché il vero tetto di cristallo non si rompe arrivandoci ma dimostrando che si può fare molto bene, non dico meglio, dico molto bene”, aggiunge Meloni, sottolineando ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023) “Il punto non è tanto quante donne ci sono, ma qualiricoprono. Lanon è quante donne siedono in un consiglio di amministrazione, laè quando avremo il primo amministratore delegato di una societàstatale. È uno degli obiettivi che mi do”. Così la premier Giorgia, intervenendopresentazione del nuovo allestimentoSala delle DonneCamera, dove è stata aggiunta la sua foto,vigilia dell’8 marzo. “Poi starà a quelladimostrare che siamo capaci a farlo, perché il vero tetto di cristallo non si rompe arrivandoci ma dimostrando che si può fare molto bene, non dico meglio, dico molto bene”, aggiunge, sottolineando ...

