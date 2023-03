Meloni incassa il sostegno di Bruxelles sui migranti e vede Salvini (Di martedì 7 marzo 2023) Mentre oggi alla Camera e al Senato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi riferiva sul naufragio di Cutro, Giorgia Meloni era al lavoro a Palazzo Chigi per preparare il Consiglio dei ministri che giovedì terrà proprio nella città calabrese. Un appuntamento a cui arriva "incassando" l'impegno di Bruxelles sulla questione migranti. La premier, all'indomani della tragedia in cui hanno perso la vita oltre 70 migranti, aveva scritto alle autorità europee. "L`unico modo per affrontare seriamente con umanità questa materia è fermare le partenze e su questo serve una Europa che oltre a dichiarare la sua disponibilità, agisca e in fretta", era stato il messaggio della premier, che oggi ha ricevuto la risposta di Ursula von der Leyen.La presidente della Commissione Ue assicura di condividere "totalmente la ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 7 marzo 2023) Mentre oggi alla Camera e al Senato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi riferiva sul naufragio di Cutro, Giorgiaera al lavoro a Palazzo Chigi per preparare il Consiglio dei ministri che giovedì terrà proprio nella città calabrese. Un appuntamento a cui arriva "ndo" l'impegno disulla questione. La premier, all'indomani della tragedia in cui hanno perso la vita oltre 70, aveva scritto alle autorità europee. "L`unico modo per affrontare seriamente con umanità questa materia è fermare le partenze e su questo serve una Europa che oltre a dichiarare la sua disponibilità, agisca e in fretta", era stato il messaggio della premier, che oggi ha ricevuto la risposta di Ursula von der Leyen.La presidente della Commissione Ue assicura di condividere "totalmente la ...

