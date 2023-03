Meloni ha già pronto il sostituto di Fuortes: la Rai cambierà indirizzo (Di martedì 7 marzo 2023) Carlo Fuortes e Giorgia Meloni si sono finalmente visti. Ma non cambiano le intenzioni del presidente del Consiglio, intenzionata a mettere mano ai vertici della Rai. L'amministratore delegato della tv di Stato ha incontrato il premier a Palazzo Chigi per chiarire il proprio futuro e il messaggio, riferisce il Giornale, è stato chiaro: lo sfratto è soltanto rimandato di due mesi. I due hanno esaminato la situazione economico-finanziaria di viale Mazzini in vista del bilancio consuntivo 2022 che verrà chiuso entro il mese di aprile. Dopo tale data ci sarà un nuovo incontro e lì sarà deciso il nuovo incarico dell'attuale ad. Da mesi si susseguono i rumors sulla sua poltrona - Fuortes era stato nominato da Mario Draghi - finita nel mirino del governo di centrodestra, anche alla luce del fatto che Fratelli d'Italia non ha alcun ... Leggi su iltempo (Di martedì 7 marzo 2023) Carloe Giorgiasi sono finalmente visti. Ma non cambiano le intenzioni del presidente del Consiglio, intenzionata a mettere mano ai vertici della Rai. L'amministratore delegato della tv di Stato ha incontrato il premier a Palazzo Chigi per chiarire il proprio futuro e il messaggio, riferisce il Giornale, è stato chiaro: lo sfratto è soltanto rimandato di due mesi. I due hanno esaminato la situazione economico-finanziaria di viale Mazzini in vista del bilancio consuntivo 2022 che verrà chiuso entro il mese di aprile. Dopo tale data ci sarà un nuovo incontro e lì sarà deciso il nuovo incarico dell'attuale ad. Da mesi si susseguono i rumors sulla sua poltrona -era stato nominato da Mario Draghi - finita nel mirino del governo di centrodestra, anche alla luce del fatto che Fratelli d'Italia non ha alcun ...

