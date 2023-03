Meloni e Schlein | donne distanti unite da una citazione femminista

(Di martedì 7 marzo 2023) Destra e sinistra hanno oggi i volti di due, per la prima volta nella storia della politica italiana. Due approcci distinti, talvolta. Eppure, il coro ha riportato in auge la questione del politicamente corretto, di quel politically correct che negli Stati Uniti era nato come espressione per tutelare le minoranze. Come le... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : Meloni o qualche esponente della destra ha già dato solidarietà a Schlein per le espressioni volgari usate da un su… - elio_vito : “Lei, Elly Schlein…con il solito outfit da centro sociale”?? questa è la descrizione spregiativa della segretaria de… - Giorgiolaporta : Pensate a parti inverse se a una manifestazione della #Meloni qualcuno avesse gridato che uccidere qualcuno non deb… - MargheritaCamp3 : RT @strange_days_82: Questo passaggio dell'intervento di Molinari è perfetto! Ha zittito tutto il pd! Alta scuola.???????? #Piantedosi #Schlein… - ALESSANDRAFAIS : RT @strange_days_82: Questo passaggio dell'intervento di Molinari è perfetto! Ha zittito tutto il pd! Alta scuola.???????? #Piantedosi #Schlein… -

Sulla possibilità che cis un'accelerazione dopo l'incontro co il premier, Casellati ha spiegato che "non ci sono accelerazioni perchè sto attendendocon molta fiducia che si possa ...L'opposto di ciò che Ellyscriverà nella mozione con cui vincerà le primarie del Pd, ossia ... Reddito grillino smontato da: come cambia, punto per puntoSulla possibilità che cis un'accelerazione dopo l'incontro co il premier, Casellati ha spiegato che "non ci sono accelerazioni perchè sto attendendocon molta fiducia che si possa ...

"Sarebbe una sberla a chi è in difficoltà". “Dopo il silenzio e l’assenza, Giorgia Meloni decide di svolgere a Cutro un Cdm questo giovedì. Voglio sperare che il governo non abbia in testa di portare ...(Agenzia Vista) Roma, 07 marzo 2023 'Il primo atto del nuovo segretario del Pd Schlein è stato usare i morti per chiedere le dimissioni a lei e ...