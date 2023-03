Meloni e Salvini si vedono a Palazzo Chigi: una spallata-lampo a Pd e ai 5 Stelle (Di martedì 7 marzo 2023) Incontro "cordiale e concreto" a Palazzo Chigi tra la premier Giorgia Meloni e il suo vice Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti: nel corso del faccia a faccia, secondo quanto si apprende, è stato fatto il punto della situazione con particolare riferimento al dossier-immigrazione. È stata confermata piena sintonia, anche in vista di nuovi provvedimenti che saranno all'attenzione del prossimo Consiglio dei Ministri di giovedì, fanno sapere fonti della maggioranza che sottolineano la compattezza della coalizione. Nel giorno in cui Pd e Movimento 5 Stelle hanno tentato una prima spallata "dialettica" a suon di insulti al ministro degli Interni Matteo Piantedosi, "processato" in aula alla Camera e al Senato dopo aver riferito sul naufragio di Cutro e la strage dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023) Incontro "cordiale e concreto" atra la premier Giorgiae il suo vice Matteo, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti: nel corso del faccia a faccia, secondo quanto si apprende, è stato fatto il punto della situazione con particolare riferimento al dossier-immigrazione. È stata confermata piena sintonia, anche in vista di nuovi provvedimenti che saranno all'attenzione del prossimo Consiglio dei Ministri di giovedì, fanno sapere fonti della maggioranza che sottolineano la compattezza della coalizione. Nel giorno in cui Pd e Movimento 5hanno tentato una prima"dialettica" a suon di insulti al ministro degli Interni Matteo Piantedosi, "processato" in aula alla Camera e al Senato dopo aver riferito sul naufragio di Cutro e la strage dei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... robertosaviano : #Meloni #Salvini e #Piantedosi sulla strage di #Cutro mentono: 71 persone sono morte perché non c'è più nessuno a p… - fattoquotidiano : Continuare a sostenere militarmente Kiev ma sotto traccia per non perdere consensi: la strategia di Meloni… - fattoquotidiano : Picchiare e minacciare un proprio sottoposto nelle forze armate sarà più facile: ecco la proposta del governo Melon… - alias16g : RT @francofontana43: Giovedì la passerella dei ministri a Cutro. Meloni stretta tra l’impossibile difesa di Piantedosi e la pretesa di Salv… - none_f_yr_bsns : RT @Misurelli77: #redditodicittadinanza L'ideale sarebbe far vivere Meloni, Salvini, Renzi e Calenda con 375 euro al mese. -