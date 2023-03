Meloni "cita" Schlein: Sottovalutano noi donne e non ci vedono arrivare (Di martedì 7 marzo 2023) (Agenzia Vista) Roma, 07 marzo 2023 "Qualsiasi cosa io abbia fatto nella mia vita i più hanno scommesso sul mio fallimento. C'entra il fatto che fosse una donna? Probabilmente sì, ed è una cosa che io ho realizzato molto tardi nella mia esistenza. Perché racconto questa storia? Racconto per dire che c'è una buona notizia in quello che può sembrare un pregiudizio. Voglio dire alle donne di questa nazione che il fatto di essere sempre o quasi sempre sottovalutate è un grande vantaggio, perché sì, spesso non ti vedono arrivare", le parole di Meloni alla presentazione del nuovo allestimento della Sala delle donne, con la foto del Presidente del Consiglio. / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023) (Agenzia Vista) Roma, 07 marzo 2023 "Qualsiasi cosa io abbia fatto nella mia vita i più hanno scommesso sul mio fallimento. C'entra il fatto che fosse una donna? Probabilmente sì, ed è una cosa che io ho realizzato molto tardi nella mia esistenza. Perché racconto questa storia? Racconto per dire che c'è una buona notizia in quello che può sembrare un pregiudizio. Voglio dire alledi questa nazione che il fatto di essere sempre o quasi sempre sottovalutate è un grande vantaggio, perché sì, spesso non ti", le parole dialla presentazione del nuovo allestimento della Sala delle, con la foto del Presidente del Consiglio. / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

