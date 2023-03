“Meghan Markle e le accuse di razzismo alla Famiglia Reale? Stronzate che accadono tra suoceri e nuora” (Di martedì 7 marzo 2023) Macchè razzismo! Le accuse di Meghan Markle all’entourage Reale sono solo “Stronzate che accadono tra suoceri e nuora”. Durante Selective Outrage, lo show andato in diretta su Netflix, Chris Rock ha avuto battute al vetriolo anche per i principi in trasferta, Harry e Meghan. Il comico protagonista passivo dello Slapgate di un anno fa, ha prima esordito dolcemente: “Meghan Markle sembra una brava ragazza. Ma di che si lamenta se ha vinto la lotteria della pelle chiara?”. Rock ha recuperato le affermazioni in lacrime della Markle durante la celebre puntata dello Oprah Winfrey show dove la duchessa del Sussex ha accusato di razzismo la fu regina ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023) Macchè! Lediall’entouragesono solo “chetra”. Durante Selective Outrage, lo show andato in diretta su Netflix, Chris Rock ha avuto battute al vetriolo anche per i principi in trasferta, Harry e. Il comico protagonista passivo dello Slapgate di un anno fa, ha prima esordito dolcemente: “sembra una brava ragazza. Ma di che si lamenta se ha vinto la lotteria della pelle chiara?”. Rock ha recuperato le affermazioni in lacrime delladurante la celebre puntata dello Oprah Winfrey show dove la duchessa del Sussex ha accusato dila fu regina ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FQMagazineit : “Meghan Markle e le accuse di razzismo alla Famiglia Reale? Stronzate che accadono tra suoceri e nuora” - oggisettimanale : Chris #Rock prende in giro (anche) #Meghan Markle: 'Ma quale razzismo! Ha vinto alla lotteria...' - infoitcultura : Chris Rock attacca Meghan Markle: “Non sai che cos’è il vero razzismo” - infoitcultura : Chris Rock prende in giro (anche) Meghan Markle: “Ma quale razzismo! Ha vinto alla lotteria…” - infoitcultura : Chris Rock contro Meghan Markle: 'Non sai che cos’è il vero razzismo' -