“Mediaset li vuole fuori”. GF Vip, la pesante e inaspettata decisione su quei vipponi (Di martedì 7 marzo 2023) La 39esima puntata del GF Vip 7 è stata inaugurata con una bella lavata di testa che Alfonso Signorini ha dedicato a tutto il cast e ai presenti in studio. Pure Sonia Bruganelli, oltre Daniele Dal Moro, che si è fatto portavoce di tutti i compagni di avventura, ha chiesto scusa. Ma che fine hanno fatto gli ex concorrenti? Non tutti se ne sono accorti in un primo momento, anche perché i telespettatori erano concentrati su ciò che stava dicendo Alfonso Signorini a proposito della reazione indignata di Pier Silvio Berlusconi a causa di quanto accaduto nella puntata, cancellata, del 2 marzo scorso. In studio tre ex concorrenti, gli altri no. GF Vip, l’ultima pesane decisione di Mediaset e autori Normalmente, nelle puntate del GF Vip 7, è un classico scorgere anche volti che hanno vissuto in quel di Cinecittà poche settimane. Orietta Berti, ... Leggi su tuttivip (Di martedì 7 marzo 2023) La 39esima puntata del GF Vip 7 è stata inaugurata con una bella lavata di testa che Alfonso Signorini ha dedicato a tutto il cast e ai presenti in studio. Pure Sonia Bruganelli, oltre Daniele Dal Moro, che si è fatto portavoce di tutti i compagni di avventura, ha chiesto scusa. Ma che fine hanno fatto gli ex concorrenti? Non tutti se ne sono accorti in un primo momento, anche perché i telespettatori erano concentrati su ciò che stava dicendo Alfonso Signorini a proposito della reazione indignata di Pier Silvio Berlusconi a causa di quanto accaduto nella puntata, cancellata, del 2 marzo scorso. In studio tre ex concorrenti, gli altri no. GF Vip, l’ultima pesanedie autori Normalmente, nelle puntate del GF Vip 7, è un classico scorgere anche volti che hanno vissuto in quel di Cinecittà poche settimane. Orietta Berti, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MediasetTgcom24 : Si fa tatuare gli addominali sulla pancia perché non vuole fare la dieta o andare in palestra #addominali #dieta… - thoughtful_30 : RT @DariaBergamasc2: Votiamo Antonella! Chi vuole bene ad Edo vota Antonella e viceversa. SALVIAMO ANTONELLA, max 3 voti: -SMS “Antonella”… - DariaBergamasc2 : Votiamo Antonella! Chi vuole bene ad Edo vota Antonella e viceversa. SALVIAMO ANTONELLA, max 3 voti: -SMS “Antonel… - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Si fa tatuare gli addominali sulla pancia perché non vuole fare la dieta o andare in palestra #addominali #dieta #pal… - NinoSaltato : RT @MediasetTgcom24: Si fa tatuare gli addominali sulla pancia perché non vuole fare la dieta o andare in palestra #addominali #dieta #pal… -