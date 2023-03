‘Maurizio racconta…’: Italia strabiliante tra atletica e sport invernali. Cosa succede a Marta Cavalli? (Di martedì 7 marzo 2023) VOTO ALLA SETTIMANA DELL’Italia: 9 Atleta Italiano della settimana: Davide Ghiotto (speed skating)Atleta Italiana della settimana: Larissa Iapichino (atletica) Abbiamo assistito a un’altra settimana strabiliante per lo sport azzurro, dove – secondo me – gli unici flop sono stati la Ferrari, che sembra aver ereditato solo gli aspetti negativi del passato recente senza mostrare significativi miglioramenti, e gli ottocentisti Tecuceanu e Barontini, di cui mi sarei aspettato un sussulto agli Europei di Istanbul. Proprio dall’atletica vorrei cominciare questa cavalcata trionfale: non era mai accaduto che in 37 edizioni degli Europei indoor gli azzurri finissero al primo posto nella classifica a punti (che tiene conto dei piazzamenti tra i primi otto finalisti). Con un ... Leggi su oasport (Di martedì 7 marzo 2023) VOTO ALLA SETTIMANA DELL’: 9 Atletano della settimana: Davide Ghiotto (speed skating)Atletana della settimana: Larissa Iapichino () Abbiamo assistito a un’altra settimanaper loazzurro, dove – secondo me – gli unici flop sono stati la Ferrari, che sembra aver ereditato solo gli aspetti negativi del passato recente senza mostrare significativi miglioramenti, e gli ottocentisti Tecuceanu e Barontini, di cui mi sarei aspettato un sussulto agli Europei di Istanbul. Proprio dall’vorrei cominciare questa cavalcata trionfale: non era mai accaduto che in 37 edizioni degli Europei indoor gli azzurri finissero al primo posto nella classifica a punti (che tiene conto dei piazzamenti tra i primi otto finalisti). Con un ...

