Maurizio Crozza resta su Nove per altri tre anni, il rinnovo con Discovery (Di martedì 7 marzo 2023) Maurizio Crozza è sicuramente la punta di diamante di Nove e lo rimarrà per altri tre anni. Warner Bros. Discovery ha fatto firmare all'artista un nuovo contratto per altri tre anni che manderanno avanti il suo programma di successo Fratelli di Crozza. A darne l'annuncio del rinnovo di Crozza è Alessandro Araimo il general manager per il sud Europa della piattaforma: "Siamo felici di annunciare il rinnovo della partnership con Crozza. Maurizio è uno dei più grandi talenti artistici del nostro paese e siamo davvero orgogliosi di averlo sui nostri canali sia digitale che lineari".

