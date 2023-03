Maurizio Cerrato, ucciso per un parcheggio: il pm chiede l'ergastolo per i quattro imputati (Di martedì 7 marzo 2023) La Procura di Torre Annunziata di Napoli ha chiesto quattro ergastoli per l'omicidio di Maurizio Cerrato , 61enne custode del Parco Archeologico di Pompei, aggredito più volte con un compressore e ... Leggi su leggo (Di martedì 7 marzo 2023) La Procura di Torre Annunziata di Napoli ha chiestoergastoli per l'omicidio di, 61enne custode del Parco Archeologico di Pompei, aggredito più volte con un compressore e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leggoit : Maurizio Cerrato, ucciso per un parcheggio: il pm chiede l'ergastolo per i quattro imputati - corrmezzogiorno : #Napoli Ucciso per un parcheggio, il pm: ergastolo per i quattro imputati - cerrato_franco : #eurosportsnooker ciao Maurizio. Nel six red esiste l’equivalente del 147? Viene premiato? - cerrato_lorenzo : @Maurizio_Lupi Con la prospettiva dell'inverno demografico e del collasso del sistema pensionistico, l'Italia ha un… - maurizio_beef : RT @ZZiliani: Classifica reati contestati: #Agnelli 14 #Nedved 14 #Paratici 13 #Re 9 #Bertola 7 #Gabasio 5 #Cerrato 4 #Juventus 3 (però con… -