Matteo Piantedosi: biografia, carriera e vita privata del Ministro dell'Interno del Governo Meloni Nato a Napoli il 20 aprile 1963 con origini avellinesi (del piccolo borgo di Pietra Stornina), è sposato e ha due figlie. La moglie Paola Berardino è Prefetto di Grosseto. Matteo Piantedosi si è laureato in giurisprudenza presso l'Alma Mater Studiorum di Bologna ed è e abilitato all'esercizio della professione forense. È uno dei ministri tecnici del Governo Meloni, anche se l'ex prefetto di Roma e Bologna non ha mai nascosto le sue simpatie per Matteo Salvini (e viceversa), pertanto può essere considerato un ministro tecnico in quota Lega. Una vita nella Pubblica Amministrazione, al Ministero dell'Interno È entrato nell'amministrazione civile dell'Interno nell'aprile 1989 e assegnato alla prefettura di Bologna nella quale per otto anni ha svolto l'incarico di ...

