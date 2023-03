Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Mattarella: “Atti concreti dopo il dolore”. E il presidente ricorda l'esodo di Kabul - gianpadano : Domanda retorica. Dicono: 'Ogni paese ha il governo che si merita', Ma noi Italiani ce lo meritiamo davvero il Pre… - Corriere : Migranti, Mattarella chiede atti concreti. Il pensiero a chi lascia la sua terra con sofferenza - tutto_travaglio : #Naufragio migranti, Mattarella: 'Il cordoglio si trasformi in atti concreti di Italia ed Europa'… - FabrizioGalliBL : RT @Avvenire_Nei: L'appello. #Migranti, #Mattarella: è l'ora di scelte concrete, dell'Italia e della Ue -

Sergionei giorni scorsi aveva reso omaggio alle vittime della tragedia avvenuta sulle coste della Calabria e oggi ha lanciato il suo appello intervenendo all'inaugurazione dell'Anno ...... Sergio. Ne ha parlato Papa Francesco ricevendo i membri del Consiglio Superiore ...e fatti. Non commenti, suggestioni, analisi sociologiche. Renzi non perde occasione per dire, che ...Al Presidente della Repubblica Italiana, SergioSignor Presidente, siamo una ... Assistiamo disabili, guidiamo pulmini dei comuni, visioniamo documenti esensibili in comuni e tribunali, ...

Mattarella: “Atti concreti dopo il dolore”. E il presidente ricorda l'esodo di Kabul La Stampa

Buongiorno. La procura di Roma ha aperto un fascicolo d’inchiesta dopo l’esposto presentato dai parlamentari di Alleanza Verdi e Sinistra sulle responsabilità ministeriali nel naufragio di Cutro del 2 ...Mattarella: 'Il cordoglio si trasformi in scelte concrete'. Urso: 'Qualche parola di Piantedosi può essere apparsa inappropriata ma contano le azioni'. Il Pm di Crotone: 'La ricostruzione delle comuni ...