Mattarella a Casal di Principe | il fratello di Don Peppe Diana | “Regalo a cittadini onesti”

(Di martedì 7 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“L’arrivo del presidente della Repubblica Sergiodi(martedì 21 marzo, Ndr) è un grandeper noi familiari di done per la città, che è tanto cambiata e migliorata da quel tragico 19 marzo di 29 anni fa. Tanti ministri sono venuti qui“. Da persona semplice ma piena di passione e orgoglio, Emiliodi don, il sacerdote ucciso dal clan deiesi nel giorno del suo onomastico mentre era nella sacrestia della sua parrocchia di San Nicola di Bari adie si apprestava a dire messa, non usa parole ad effetto, ma esprime un pensiero condiviso da tanti conche si sono sempre sentiti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ADM_assdemxmi : RT @donpeppinodiana: #quirinale #casaldiprincipe #donpeppediana Il Presidente della Repubblica a Casal di Principe: #grazie #mattarella h… - gazzettanapoli : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Casal di Principe (Caserta) martedì 21 marzo per ricordare… - MaralbAzsc : 'Mattarella a Casal di Principe il 21 marzo per don Diana' - natanever : RT @donpeppinodiana: #quirinale #casaldiprincipe #donpeppediana Il Presidente della Repubblica a Casal di Principe: #grazie #mattarella h… - mediaetica : RT @donpeppinodiana: #quirinale #casaldiprincipe #donpeppediana Il Presidente della Repubblica a Casal di Principe: #grazie #mattarella h… -

"L'arrivo del presidente della Repubblica Sergiodi Principe (martedì 21 marzo, Ndr) è un grande regalo per noi familiari di don Peppe e per la città, che è tanto cambiata e migliorata da quel tragico 19 marzo di 29 anni fa. Tanti ...E il 19 cerimonia in ricordo del sacerdote ucciso dalla camorra 29 anni fa con don Luigi ...Il presidente della Repubblica Sergiosarà adi Principe (Caserta) martedì 21 marzo per ricordare la figura di don Peppe Diana, sacerdote ucciso dalla camorra il 19 marzo 1994, di cui tra pochi giorni ricorrerà il 29esimo ...

Il Presidente Mattarella ricorderà le vittime di camorra a Casal di ... Fanpage.it

"L'arrivo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Casal di Principe (martedì 21 marzo, Ndr) è un grande regalo per noi familiari di don Peppe e per la città, che è tanto cambiata e miglior ...Il 21 marzo in occasione del 29esimo anniversario della morte di don Giuseppe Diana, il sacerdote di Casal di Principe ucciso dalla camorra il 19 marzo del 1994, il Presidente della Repubblica Sergio ...