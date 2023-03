Matrimonio egualitario | giovedì la presentazione del Ddl Scalfarotto

(Di martedì 7 marzo 2023) “9 marzo, alle 15, presso la Sala Nassirya del Senato, si terrà una conferenza stampa didel ddl che mira a introdurre in Italia il cosiddetto ‘’, estendendo l’istituto del matrimionio anche a persone dello stesso sesso, a prima firma del senatore Ivan. Alla conferenza stampa saranno presenti anche Raffaella Paita, Presidente del gruppo Azione- Italia Viva in Senato e la deputata di Azione-Italia Viva Giulia Pastorella. La stampa è invitata a partecipare”. Così in una nota l’ufficio stampa di Italia Viva. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ecco cosa leggiamo nel programma del M5S: matrimonio egualitario e una legge contro l'omotransfobia, educazione sessuale e affettiva nelle scuole, ius scholae, regolamentazione della coltivazione

L'attesa mossa del Partito Costituzionale Democratico del Giappone, principale partito di opposizione, a due mesi dal G7. Il Parlamento del Liechtenstein ha approvato in via definitiva una norma che introduce la parità di trattamento e di accesso all'adozione per le coppie formate da persone dello stesso sesso.