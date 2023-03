Masters 1000 Indian Wells, il match of the day in differita alle 12 (Di martedì 7 marzo 2023) Da mercoledì 8 a domenica 19 marzo va in scena il BNP Paribas Open a Indian Wells. Tutte le star del tennis mondiale si ritrovano all'Indian Wells Tennis Garden per il torneo combined che mette ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 7 marzo 2023) Da mercoledì 8 a domenica 19 marzo va in scena il BNP Paribas Open a. Tutte le star del tennis mondiale si ritrovano all'Tennis Garden per il torneo combined che mette ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il numero 1 del tennis mondiale Novak Djokovic è stato costretto a ritirarsi dal Masters 1000 di Indian Wells, esse… - fanpage : Ci risiamo: Novak Djokovic non potrà partecipare al Masters 1000 di tennis a Indian Wells perché non è vaccinato co… - mrighetti1967 : RT @Agenzia_Ansa: Novak Djokovic costretto a ritirarsi dal Masters 1000 di Indian Wells: gli è stato impedito di entrare negli Stati Uniti… - swan92678832 : RT @Bluefidel47: USA tiranna!! ANSA) - LOS ANGELES (USA), 06 MAR - Il numero 1 del tennis mondiale Novak Djokovic è stato costretto a riti… - agotwitts : RT @Virna25marzo: 'Il numero 1 del Mondo Djokovic non potrà giocare il prossimo torneo Masters 1000 di Indian Wells,che scatta mercoledì al… -