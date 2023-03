Masters 1000 Indian Wells 2023 | Musetti in cerca di riscatto | analisi del tabellone

(Di martedì 7 marzo 2023) Lorenzoarriva adopo un inizio ditutt’altro che esaltante. Il giovane tennista di Carrara, infatti, ha scelto di giocare, nel mese di febbraio, tre tornei su terra rossa della ‘gira’ sudamericana. A Buenos Aires Lorenzo si è fermato ai quarti contro Juan Pablo Varillas, mentre non è riuscito a superare gli incontri d’esordio a Rio de Janeiro e a Santiago del Cile, dove è stato eliminato da Nicolas Jarry e Jaume Munar. Ora, sul cemento californiano,dovrà provare a migliorare il suo rendimento. La scorsa stagione, qui ad, superò Marcos Giron al primo turno, prima di arrendersi a Reilly Opelka, cliente sempre insidioso, soprattutto in casa. Quest’anno sarà testa di serie numero 19, vediamo nel dettaglio il sorteggio e il ...

Il numero 1 del tennis mondiale Novak Djokovic è stato costretto a ritirarsi dal Masters 1000 di Indian Wells

Jannik Sinner Jannik Sinner arriva al torneodi Indian Wells con grandi aspettative. Il numero uno azzurro non ha mai fatto grandi cose in questo torneo ed è alla sua terza avventura qui ad Indian Wells . L'azzurro è reduce dalla ...Nella notte italiana tra lunedì 6 e martedì 7 marzo è stato sorteggiato il tabellone deldi Indian Wells 2023 e agli azzurri è andata piuttosto bene. In attesa di scoprire i giocatori provenienti dalle qualificazioni, dove tre italiani sono all'ultimo e decisivo turno, i ...QUI IL TABELLONE COMPLETO DELDI INDIAN WELLS Il tabellone maschile US Open 2022 Il tabellone femminile US Open 2022

Sorteggiato nella notte il tabellone del Masters 1000 di Indian Wells E' stato sorteggiato il tabellone del Masters 1000 di Indian Wells, al via nei prossimi giorni. Jannk Sinner godrà del bye e debut ...