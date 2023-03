Masters 1000 Indian Wells 2023 | l’analisi del tabellone di Lorenzo Musetti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il numero 1 del tennis mondiale Novak Djokovic è stato costretto a ritirarsi dal Masters 1000 di Indian Wells, esse… - Loredanataberl1 : RT @Agenzia_Ansa: Il numero 1 del tennis mondiale Novak Djokovic è stato costretto a ritirarsi dal Masters 1000 di Indian Wells, essendogli… - Cuoredifango : RT @Virna25marzo: 'Il numero 1 del Mondo Djokovic non potrà giocare il prossimo torneo Masters 1000 di Indian Wells,che scatta mercoledì al… - Paolo_ADP10 : RT @Virna25marzo: 'Il numero 1 del Mondo Djokovic non potrà giocare il prossimo torneo Masters 1000 di Indian Wells,che scatta mercoledì al… - magicamirta : RT @Virna25marzo: 'Il numero 1 del Mondo Djokovic non potrà giocare il prossimo torneo Masters 1000 di Indian Wells,che scatta mercoledì al… -

Matteo Arnaldi e Roberto Marcora hanno raggiunto Francesco Passaro al turno decisivo delle qualificazioni deldi Indian Wells. Arnaldi, numero 115 al mondo, ha battuto 6 - 4 6 - 3 il sudafricano Lloyd Harris. L'inizio non è facile e l'azzurro deve subito salvare una palla break in apertura, ma al ...Dopo il titolo a Montpellier, la finale a Rotterdam ed il forfait a Marsiglia per via di uno stato influenzale, Jannik Sinner è pronto ad affrontare il torneo di Indian Wells , primodella stagione in partenza sui campi in cemento outdoor del deserto californiano. L'altoatesino è stato inserito nella parte alta del tabellone e, in qualità di testa di serie numero ...Si presenta così Daniil Medvedev al primo ATPdell'anno , il "BNP Paribas Open", (montepremi 10.143.750 dollari) di scena a Indian Wells, in California . SuperTennis aprirà una finestra ...

Inizia stasera, lunedì 6 marzo, la rincorsa di Mattia Bellucci e Roberto Marcora ad un posto nel main draw del primo Master 1000 della stagione. Nel deserto… Leggi ...Dopo il titolo a Montpellier, la finale a Rotterdam ed il forfait a Marsiglia per via di uno stato influenzale, Jannik Sinner è pronto ad affrontare il torneo di Indian Wells, primo Masters 1000 della ...