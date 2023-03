Masters 1000 Indian Wells 2023: l’analisi del tabellone di Jannik Sinner (Di martedì 7 marzo 2023) Dopo il titolo a Montpellier, la finale a Rotterdam ed il forfait a Marsiglia per via di uno stato influenzale, Jannik Sinner è pronto ad affrontare il torneo di Indian Wells, primo Masters 1000 della stagione in partenza sui campi in cemento outdoor del deserto californiano. L’altoatesino è stato inserito nella parte alta del tabellone e, in qualità di testa di serie numero undici, potrà godere di un bye all’esordio. Al secondo turno l’azzurro affronterà uno tra il francese Richard Gasquet oppure un giocatore proveniente dalle qualificazioni. Contro il veterano francese non ci sono precedenti. Quest’ultimo ha iniziato la stagione con il piede giusto trionfando ad Auckland. Risulta complicato, però, pensare che possa riuscire a contrastare la pesantezza di palla del ... Leggi su sportface (Di martedì 7 marzo 2023) Dopo il titolo a Montpellier, la finale a Rotterdam ed il forfait a Marsiglia per via di uno stato influenzale,è pronto ad affrontare il torneo di, primodella stagione in partenza sui campi in cemento outdoor del deserto californiano. L’altoatesino è stato inserito nella parte alta dele, in qualità di testa di serie numero undici, potrà godere di un bye all’esordio. Al secondo turno l’azzurro affronterà uno tra il francese Richard Gasquet oppure un giocatore proveniente dalle qualificazioni. Contro il veterano francese non ci sono precedenti. Quest’ultimo ha iniziato la stagione con il piede giusto trionfando ad Auckland. Risulta complicato, però, pensare che possa riuscire a contrastare la pesantezza di palla del ...

