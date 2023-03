Masters 1000 Indian Wells 2023, Arnaldi, Passaro e Marcora al turno decisivo delle qualificazioni (Di martedì 7 marzo 2023) Matteo Arnaldi e Roberto Marcora hanno raggiunto Francesco Passaro al turno decisivo delle qualificazioni del Masters 1000 di Indian Wells. Arnaldi, numero 115 al mondo, ha battuto 6-4 6-3 il sudafricano Lloyd Harris. L’inizio non è facile e l’azzurro deve subito salvare una palla break in apertura, ma al sesto game, alla terza occasione, strappa il servizio. Harris riesce subito a pareggiare il conto, ma al decimo gioco c’è l’allungo che indirizza la gara. Nel secondo set il 22enne è costretto a rincorrere, ma ancora una volta è freddo e lucido nel trovare la rimonta. E al quarto match point a disposizione archivia la contesa in un’ora e mezza. Arnaldi si giocherà ... Leggi su sportface (Di martedì 7 marzo 2023) Matteoe Robertohanno raggiunto Francescoaldeldi, numero 115 al mondo, ha battuto 6-4 6-3 il sudafricano Lloyd Harris. L’inizio non è facile e l’azzurro deve subito salvare una palla break in apertura, ma al sesto game, alla terza occasione, strappa il servizio. Harris riesce subito a pareggiare il conto, ma al decimo gioco c’è l’allungo che indirizza la gara. Nel secondo set il 22enne è costretto a rincorrere, ma ancora una volta è freddo e lucido nel trovare la rimonta. E al quarto match point a disposizione archivia la contesa in un’ora e mezza.si giocherà ...

