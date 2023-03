Masters 1000 Indian Wells 2023 | analisi tabellone maschile | gli azzurri pescano bene | evitato Medvedev

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il numero 1 del tennis mondiale Novak Djokovic è stato costretto a ritirarsi dal Masters 1000 di Indian Wells, esse… - ClaudiaTicinese : RT @Virna25marzo: 'Il numero 1 del Mondo Djokovic non potrà giocare il prossimo torneo Masters 1000 di Indian Wells,che scatta mercoledì al… - chicalo07 : RT @Bluefidel47: USA tiranna!! ANSA) - LOS ANGELES (USA), 06 MAR - Il numero 1 del tennis mondiale Novak Djokovic è stato costretto a riti… - Marzia49148312 : RT @Bluefidel47: USA tiranna!! ANSA) - LOS ANGELES (USA), 06 MAR - Il numero 1 del tennis mondiale Novak Djokovic è stato costretto a riti… - sportface2016 : #IndianWells: l'analisi del tabellone di Lorenzo #Musetti -

Le indicazioni per seguire la sfida tra Roberto Marcora e Aleksandar Vukic , valevole per il turno decisivo delle qualificazioni deld i Indian Wells . Dopo il facile esordio ai danni di Kozlov, l'esperto tennista azzurro prova a conquistare il tabellone principale del prestigioso evento nel deserto californiano contro ...Le indicazioni per seguire la sfida tra Francesco Passaro e Tung - Lin Wu , valevole per il turno decisivo delle qualificazioni deld i Indian Wells . Dei tre incontri che vedono rappresentanti italiani protagonisti in questo round finale, certamente l'incontro di Passaro sembra poter essere quello più alla portata. L'...Le indicazioni per seguire la sfida tra Matteo Arnaldi e Thanasi Kokkinakis , valevole per il turno decisivo delle qualificazioni deld i Indian Wells . Bel successo per il giovane azzurro al primo round contro Lloyd Harris, che ricordiamo aver battuto Musetti al primo turno dell'ultima edizione degli Australian Open. ...

È in arrivo la terza edizione di Draught Masters Italia, il contest organizzato da Stella Artois – marchio di eccellenza AB InBev – che ha l'obiettivo di ...La terza edizione di 'Draught Masters Italia' ha appena preso il via: chi sarà il Miglior Spillatore d'Italia