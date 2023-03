Masterchef 12, la dolce consolazione di Bubu dopo la sconfitta: è commuovente (Di martedì 7 marzo 2023) Masterchef 12 si è concluso giovedì scorso, ma tutti siamo curiosi di scoprire come è stato il ritorno alla vita di tutti i gironi dei concorrenti La dodicesima edizione di Masterchef Italia si conclude con la vittoria di Edoardo che, proprio come promesso, si incontra a piazza Duomo con chef Bruno Barbieri. Il vincitore aveva ben due debiti con il temutissimo giudice: nel corso della competizione, aveva promesso che se avesse vinto, avrebbe non solo regalato la sua iconica salopette viola leopardata, ma avrebbe acconsentito a farsi tagliare i capelli da Bruno che ha sempre 'odiato' la sua capigliatura. Promessa mantenuta e il 4 marzo Edoardo ha cambiato look. Ma gli altri concorrenti? E soprattutto, gli altri finalisti? Hue ha iniziato a scrivere un nuovo capitolo della sua vita dopo esser diventata molto più sicura di sé, mentre ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 7 marzo 2023)12 si è concluso giovedì scorso, ma tutti siamo curiosi di scoprire come è stato il ritorno alla vita di tutti i gironi dei concorrenti La dodicesima edizione diItalia si conclude con la vittoria di Edoardo che, proprio come promesso, si incontra a piazza Duomo con chef Bruno Barbieri. Il vincitore aveva ben due debiti con il temutissimo giudice: nel corso della competizione, aveva promesso che se avesse vinto, avrebbe non solo regalato la sua iconica salopette viola leopardata, ma avrebbe acconsentito a farsi tagliare i capelli da Bruno che ha sempre 'odiato' la sua capigliatura. Promessa mantenuta e il 4 marzo Edoardo ha cambiato look. Ma gli altri concorrenti? E soprattutto, gli altri finalisti? Hue ha iniziato a scrivere un nuovo capitolo della sua vitaesser diventata molto più sicura di sé, mentre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... swagauro : RT @TINITINITINI140: Il dolce può fare la differenza Nicola: bombastic side eye #masterchef - swagauro : RT @Michiiiiiix: nicola che dà consigli a bubu su come fare il dolce #MasterChef #MasterChefIt - swagauro : RT @Aiett: Edo, sempre lucidissimo, impeccabile, sorridente e ottimista, con le sue lacrime sul dolce sbagliato mi spezza il cuore #MasterC… - lododibrita : @RebeldeJaja @LaBombetta76 Penso sia stato escluso dalle selezioni di Masterchef perché il dolce non lievitava e da… - Pixie_wet : @lupetto72 SPOILER ALERT su Masterchef ?? Hue è davvero troppo dolce! Come si fa a non volerle bene?? ??Anche io ti… -