Massimo Popolizio protagonista di Uno sguardo dal ponte al Teatro Argentina

Massimo Popolizio protagonista della nuova pièce Uno sguardo dal ponte, dramma di una passione sbagliata di Arthur Miller, al Teatro Argentina Dopo il grande successo di M – Il figlio del secolo, la maestria interpretativa e la sapienza registica di Massimo Popolizio tornano sul palcoscenico del Teatro Argentina per la terza volta in questa stagione, dal 14 marzo al 23 aprile, con la sua nuova creazione Uno sguardo dal ponte, dramma di una passione sbagliata di Arthur Miller. Scritto nel 1955 in Italia fu messo in scena per la prima volta nel 1958 da Luchino Visconti, protagonisti Paolo Stoppa e Rina Morelli. Del capolavoro milleriano, nel 1962, fu tratto il film ...

