Massimo Masiello porta all’Augusteo lo spettacolo ‘Palcoscenico’

Al teatro Augusteo di Napoli, Piazzetta Duca D'Aosta 263, lunedì 13 e martedì 14 marzo 2023, sarà in scena Massimo Masiello con lo spettacolo "Palcoscenico", scritto e diretto da Gianni Conte, con la direzione musicale e gli arrangiamenti di Lino Pariota, le coreografie di Roberto D'Urso. In "Palcoscenico", spettacolo teatrale e musicale ideato e prodotto da Francesco Scarano, sono le canzoni le vere protagoniste, quelle mai sradicate dalla memoria collettiva. Lo spettacolo infatti, sulle ali delle emozioni e delle note, propone un itinerario musicale e poetico capace di tracciare la storia d'Italia degli ultimi 60 anni. A ritornare in auge sono tutti quei brani che hanno fatto da colonna sonora alle vicende politiche, economiche e sociali del nostro Paese, dagli anni ...

