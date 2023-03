Maserati - La MC20 GT2 debutta in pista con Andrea Bertolini (Di martedì 7 marzo 2023) Con la giornata di test sulla pista di Varano de' Melegari è iniziata la carriera della MC20 GT2, che riporterà il Tridente nelle competizioni GT. La Casa è tornata ufficialmente alle corse con la Tipo Folgore nel mondiale di Formula E, mentre il programma della MC20 è dedicato ai team privati e ai gentlemen driver. Incontrerà il pubblico alla 24 Ore di Spa. La vettura definitiva, della quale sono state mostrae le foto ufficiali, sarà svelata pubblicamente a giugno in occasione della 24 Ore di Spa, in Belgio. In futuro, la MC20 potrà partecipare al GT2 European Series, ma prima saranno deliberate le specifiche finali della messa a punto grazie al contributo di Andrea Bertolini, a suo tempo Campione con la MC12. La livrea ufficiale Maserati Corse presenta l'abbinamento ... Leggi su quattroruote (Di martedì 7 marzo 2023) Con la giornata di test sulladi Varano de' Melegari è iniziata la carriera dellaGT2, che riporterà il Tridente nelle competizioni GT. La Casa è tornata ufficialmente alle corse con la Tipo Folgore nel mondiale di Formula E, mentre il programma dellaè dedicato ai team privati e ai gentlemen driver. Incontrerà il pubblico alla 24 Ore di Spa. La vettura definitiva, della quale sono state mostrae le foto ufficiali, sarà svelata pubblicamente a giugno in occasione della 24 Ore di Spa, in Belgio. In futuro, lapotrà partecipare al GT2 European Series, ma prima saranno deliberate le specifiche finali della messa a punto grazie al contributo di, a suo tempo Campione con la MC12. La livrea ufficialeCorse presenta l'abbinamento ...

