Maserati GT2, il Tridente torna a correre nel campionato GT (Di martedì 7 marzo 2023) Maserati GT2 , il Tridente torna a correre in pista con una sportiva tradizionale. L'Autodromo Varano de' Melegari è stato teatro della prima accensione in pista del simbolo della rinascita racing. Lo ... Leggi su motori.quotidiano (Di martedì 7 marzo 2023)GT2 , ilin pista con una sportiva tradizionale. L'Autodromo Varano de' Melegari è stato teatro della prima accensione in pista del simbolo della rinascita racing. Lo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... flavio130868 : RT @sabbatini: Accidenti Maserati fa sul serio nel motorsport. Dopo l’impegno in Formula E, ecco la versione GT2 della coupe MC20 con il V6… - Angela05791402 : RT @sabbatini: Accidenti Maserati fa sul serio nel motorsport. Dopo l’impegno in Formula E, ecco la versione GT2 della coupe MC20 con il V6… - Saetta_McQueen : RT @sabbatini: Accidenti Maserati fa sul serio nel motorsport. Dopo l’impegno in Formula E, ecco la versione GT2 della coupe MC20 con il V6… - Rturcato83 : RT @sabbatini: Accidenti Maserati fa sul serio nel motorsport. Dopo l’impegno in Formula E, ecco la versione GT2 della coupe MC20 con il V6… - sabbatini : Accidenti Maserati fa sul serio nel motorsport. Dopo l’impegno in Formula E, ecco la versione GT2 della coupe MC20… -