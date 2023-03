Marocchino accoltella e ferisce sei persone | la stazione di Milano è sempre più pericolosa

(Di martedì 7 marzo 2023) Roma, 7 mar – Uninsanguina – letteralmente – ladiin pieno pomeriggio, aggredendo endo ben seie suscitando il panico tra i presenti. Non è la prima volta che lo snodo ferroviario lombardo è stato protagonista di problemi di sicurezza così seri, il che lo rende, oggettivamente, uno dei luoghi tra i più pericolosi d’Italia. Noi, del resto, lo denunciamo da anni. Bivacchi, disordine, sporcizia e microcriminalità: per l’area non c’è pace, e da anni. A nulla valgono le telecamere di sicurezza in questo frangente. Per una tragedia che non viene solo sfiorata, a giudicare dalle condizioni di uno dei feriti.sei passanti aSono sei, come riporta Tgcom24, le...

Si tratta, come già detto, di un cittadinodi 20 anni, portato in codice verde al Fatebenefratelli per essere refertato. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo che ha riportato ...Nell'androne del piano terra hanno trovato la vittima, undi 32 anni, con una profonda ferita da arma da taglio all'addome. Subito identificato l'aggressore: un filippino di 44 anni. All'...Litigano per motivi condominiali: un uomoun 32enne A Milano nella notte i Carabinieri hanno arrestato per tentato omicidio un uomo,... hanno trovato la vittima, unincensurato di ...

Quattro aggressioni nell’ora di punta. Un uomo di 68 anni è rimasto ferito in modo grave dopo aver soccorso una ragazza ...(ANSA) - MILANO, 07 MAR - Aveva un precedente per furto con strappo nel mese scorso il 23enne marocchino arrestato dalla Polizia di Stato a Milano per aver ferito con un coltellino sei passanti ieri p ...