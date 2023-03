Mario Rui | l' agente attacca Spalletti | ' Ha fatto una cazz'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiegoDeLucaTwit : Molti tifosi del #Napoli hanno puntato il dito verso Mario Rui, reo di aver commesso una leggerezza: sanno riconosc… - cekk_gp : @PianetaN Lo sa che Mario Rui ha giocato circa l’80% delle partite da titolare? La colpa è di chi li fa parlare questi personaggi. - Fantacalcio : Mario Rui, l'agente: 'Avrebbe voluto esserci contro la Lazio, non vive bene questo momento' - CalcioNews24 : #Napoli: che attacco contro #Spalletti - Antvalle68 : @PianetaN Mario Rui lo abbiamo sempre ritenuto scarso, la cura Spalletti gli ha dato vitalità e il suo procuratore… -

"Spalletti ha fatto una caz***a". A dirlo èGiuffredi, procuratore tra gli altri di, parlando delle rotazioni a sinistra che coinvolgono anche il terzino portoghese . Olivera, alternativa sulla corsia mancina, ha spesso giocato in Champions League e Giuffredi a Televomero ...Le parole diGiuffredi, agente di, sulle scelte di Luciano Spalletti per il Napoli. Tutti i dettagli Di seguito le parole diGiuffredi, agente di, a Televomero sulla stagione del portoghese con il Napoli. ...Giuffredi , agente di, ha parlato delle ultime panchine che Spalletti ha riservato al giocatore: "Sicuramente non vive bene questo momento. Come il gesto di Empoli, lui è così, il suo carattere è questo ed è ...

Ag. Mario Rui: “Far giocare le partite fisiche ad Olivera è una ca**ata di Spalletti. Su Empoli...” Tutto Napoli

Il procuratore del terzino portoghese Mario Giuffredi ha commentato alcune decisioni dell'allenatore del Napoli ...Mario Giuffredi, procuratore tra gli altri di Mario Rui, ha parlato durante ‘Il Bello del Calcio’, trasmissione in onda su Televomero ...