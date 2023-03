Mare Fuori, Niccolò Galasso 'O'Pirucchio confessa: "Ho odiato mio padre sul set" (Di martedì 7 marzo 2023) Niccolò Galasso ha dovuto 'convivere' sul cast di Mare Fuori con suo padre: ecco la dichiarazione che spiazza i fan Mare Fuori continua ad ottenere un successo clamoroso. La serie deve la sua popolarità sicuramente anche ai social che, con i video, foto e edit che circolano, hanno incuriosito sempre di più anche chi inizialmente non aveva visto le prime due stagioni. Da quando poi sono saliti i ragazzi del cast sul palco del Teatro Ariston, possiamo afferMare che tantissimi hanno recuperato tutti gli episodi prima dell'uscita degli ultimi sei sulla piattaforma streaming. Ormai le storie dei ragazzi dell'IPM hanno incuriosito tantissime persone tanto che alcune scelte degli autori, come far morire alcuni personaggi, non sono ancora state ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 7 marzo 2023)ha dovuto 'convivere' sul cast dicon suo: ecco la dichiarazione che spiazza i fancontinua ad ottenere un successo clamoroso. La serie deve la sua popolarità sicuramente anche ai social che, con i video, foto e edit che circolano, hanno incuriosito sempre di più anche chi inizialmente non aveva visto le prime due stagioni. Da quando poi sono saliti i ragazzi del cast sul palco del Teatro Ariston, possiamo afferche tantissimi hanno recuperato tutti gli episodi prima dell'uscita degli ultimi sei sulla piattaforma streaming. Ormai le storie dei ragazzi dell'IPM hanno incuriosito tantissime persone tanto che alcune scelte degli autori, come far morire alcuni personaggi, non sono ancora state ...

