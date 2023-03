Mare Fuori, Clara Soccini racconta “Origami all’alba” (Di martedì 7 marzo 2023) Al 3 marzo scorso, “Origami all’alba” è il quarto singolo più venduto della settimana secondo i dati ufficiali Fimi. Abbiamo incontrato Clara Soccini, che in “Mare Fuori” presta corpo e voce alla trapper Crazy J. Clara, come nasce Origami all’alba? E’ nata in maniera naturale in studio, mentre stavo scrivendo un pezzo per il mio personaggio in “Mare Fuori”. Origami all’alba sono due parole che, in qualche modo, descrivono pienamente il mio carattere: sono una che non dorme molto, rifletto piuttosto e mentre lo faccio mi muovo, strappo la carta, disegno forme varie. Il sentimento dominante è la nostalgia. Mi racconti, invece, com’è andata sul set di ... Leggi su zon (Di martedì 7 marzo 2023) Al 3 marzo scorso, “” è il quarto singolo più venduto della settimana secondo i dati ufficiali Fimi. Abbiamo incontrato, che in “” presta corpo e voce alla trapper Crazy J., come nasce? E’ nata in maniera naturale in studio, mentre stavo scrivendo un pezzo per il mio personaggio in “”.sono due parole che, in qualche modo, descrivono pienamente il mio carattere: sono una che non dorme molto, rifletto piuttosto e mentre lo faccio mi muovo, strappo la carta, disegno forme varie. Il sentimento dominante è la nostalgia. Mi racconti, invece, com’è andata sul set di ...

