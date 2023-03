Mare Fuori, Alessandro Orrei: 'Ecco com'è il rapporto tra gli attori della serie tv. La quarta stagione? Le riprese iniziano a maggio...' (Di martedì 7 marzo 2023) Alessandro Orrei , ' Mimmo ' di Mare Fuori , ha recentemente parlato dei rapporti con il resto del cast della serie televisiva di Rai2 più in voga del momento. In un'intervista rilasciata a Casa Pipol ... Leggi su leggo (Di martedì 7 marzo 2023), ' Mimmo ' di, ha recentemente parlato dei rapporti con il resto del casttelevisiva di Rai2 più in voga del momento. In un'intervista rilasciata a Casa Pipol ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Nicolas Maupas, la grande ascesa dell’attore italo-francese di Mare fuori. FOTO - espressonline : «Mare fuori non racconta il fascino del male: parte da lì solo per smontarlo e smascherarlo». L'intervista a… - SimoneAlliva : È così bella la vittoria di #Schlein perché ci dice che non bisogna aver paura dei più bravi: non bisogna oscurarli… - Ievxnter : ultima puntata vista è the last of us e se mi va bene dopo un anno sono milionaria se mi va male crepo che è comuqn… - calciepugnii : datemi degli stickers su mare fuori forza veloci non so dove trovarli?? -