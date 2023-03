Mare fuori 3, anticipazioni 8 marzo 2023: Edoardo vittima di un attentato (Di martedì 7 marzo 2023) Mare fuori 3 torna in onda mercoledì 8 marzo 2023 con la quarta puntata (composta da due episodi) che sarà ricca di colpi di scena. In questo appuntamento, Sofia prenderà il posto di Paola come nuova direttrice e gli equilibri all'Ipm saranno sempre più delicati. Nel frattempo, Pino litigherà con Dobermann e finirà in isolamento mentre Edoardo, il giorno dopo essersi sposato con Carmela, finirà vittima di un attentato ad opera dei Ricci e rischierà di morire. Mare fuori 3, settimo episodio: Sofia prende il posto di Paola La quarta puntata di Mare fuori 3 si aprirà con l'episodio intitolato “Per nascere bisogna morire” durante il quale Sofia svelerà a Paola di essere, in realtà, un'agente sotto ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 7 marzo 2023)3 torna in onda mercoledì 8con la quarta puntata (composta da due episodi) che sarà ricca di colpi di scena. In questo appuntamento, Sofia prenderà il posto di Paola come nuova direttrice e gli equilibri all'Ipm saranno sempre più delicati. Nel frattempo, Pino litigherà con Dobermann e finirà in isolamento mentre, il giorno dopo essersi sposato con Carmela, finiràdi unad opera dei Ricci e rischierà di morire.3, settimo episodio: Sofia prende il posto di Paola La quarta puntata di3 si aprirà con l'episodio intitolato “Per nascere bisogna morire” durante il quale Sofia svelerà a Paola di essere, in realtà, un'agente sotto ...

