Mare | Acampora Assonautica | ministero darà concretezza a nostra visione

(Di martedì 7 marzo 2023) "L'Italia è da sempre considerata il pontile dell'Europa nel Mediterraneo, ma questa è unasolo geografica, mentre noi dobbiamo arricchirla di contenuti politici e sociali per far capire il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Acampora (Assonautica): '#Economia da 150 mld e occupa più di 1 mln di persone': (Adnkronos) - 'Avere finalmente un… - fisco24_info : Acampora (Assonautica Italiana), occorre visione strategica marittima: (Adnkronos) - 'Questo è un momento determina… - ship2shore_it : Acampora (Assonautica) auspica un “piano triennale del mare” e Prete (Unioncamere) indica la rotta: “Infrastrutture… - SLN_Magazine : Imprese, Acampora (Assonautica): 'Scrivere Piano triennale del mare con Ministero'. Leggi l'articolo cliccando qui… -

Per, "il panorama nazionale sta cambiando e avere finalmente un Ministero per le politiche delci consentirà di dare concretezza a questa nostra visione che per tanti anni abbiamo ......del 2° Summit Nazionale sull'Economia delBlue Forum che si terrà a Gaeta dal 25 al 27 maggio 2023" - ha concluso- "sarà l'occasione per contribuire alla definizione del Piano del...... Formazione ed Economia del. (Qui tutti i dettagli per partecipare ). Primo obiettivo: ... Come evidenzia il presidente della Camera di Commercio, Giovanni. " Il nostro scopo - spiega - è ...

Mare, Acampora (Assonautica): ministero darà concretezza a nostra ... Agenzia askanews

Nel corso del suo intervento, il Presidente Acampora ha sottolineato la “coincidenza particolarmente felice di questo evento con l’approvazione, dopo più di 15 anni di negoziato, del Trattato ONU sull ...Leccese: "Sono orgoglioso di questa manifestazione, che ci permetterà di far crescere ancora di più il turismo della città".