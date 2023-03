Marco Scotti nominato condirettore di Affaritaliani.it (Di martedì 7 marzo 2023) Marco Scotti è stato nominato condirettore di Affaritaliani.it. Il giornalista milanese, classe 1983, è arrivato a maggio dello scorso anno nella testata online – fondata da Angelo Maria Perrino nel 1996 – come responsabile dell’economia. Dal 6 marzo ha assunto il ruolo di condirettore con deleghe operative sulla gestione della redazione. Prima di Affaritaliani.it Scotti è stato per cinque anni redattore di Economy, il mensile diretto da Sergio Luciano, dove ha potuto “farsi le ossa” e approfondire le varie anime del giornalismo economico. “Ringrazio il direttore Perrino – ha raccontato Scotti – che mi ha voluto offrire un riconoscimento così prestigioso. Sono emozionato ed entusiasta per questo nuovo incarico. Affaritaliani, il primo quotidiano ... Leggi su ildenaro (Di martedì 7 marzo 2023)è statodi.it. Il giornalista milanese, classe 1983, è arrivato a maggio dello scorso anno nella testata online – fondata da Angelo Maria Perrino nel 1996 – come responsabile dell’economia. Dal 6 marzo ha assunto il ruolo di condirettore con deleghe operative sulla gestione della redazione. Prima di.itè stato per cinque anni redattore di Economy, il mensile diretto da Sergio Luciano, dove ha potuto “farsi le ossa” e approfondire le varie anime del giornalismo economico. “Ringrazio il direttore Perrino – ha raccontato– che mi ha voluto offrire un riconoscimento così prestigioso. Sono emozionato ed entusiasta per questo nuovo incarico., il primo quotidiano ...

