Marco Raduano | il boss è in fuga da 10 giorni dopo l' evasione da film

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Come fa un boss mafioso a evadere da un carcere di massima sicurezza? Calandosi con le lenzuola annodate dal muro d… - Agenzia_Ansa : Caccia all'uomo in Sardegna all'indomani dall'evasione di Marco Raduano, boss della Sacra Corona Unita che scontava… - Agenzia_Ansa : Fuochi d'artificio sarebbero stati sparati a Vieste da affiliati al clan per festeggiare l'evasione di Marco Raduan… - StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: Evaso dal carcere di massima sicurezza: Ancora nessuna traccia di Marco Raduano, detto 'Pallone', fuggito così da Badu… - speranza_viva : RT @chilhavistorai3: Evaso dal carcere di massima sicurezza: Ancora nessuna traccia di Marco Raduano, detto 'Pallone', fuggito così da Badu… -

Sostituisce Francesco Dessì, sospeso per tre mesi dal Dap dopo la clamorosa fuga dal reparto di alta sicurezza del boss della mafia garganica, latitante dal 25 febbraio scorso quando ...E' passata dalla Procura di Nuoro ai magistrati della Dda di Cagliari l'inchiesta sulla clamorosa evasione dal carcere nuorese di Badu 'e Carros di, il boss della mafia garganica, in fuga ormai da una settimana. Come riporta il quotidiano L'Unione Sarda, il procuratore di Cagliari Rodolfo Sabelli si è fatto trasmettere tutti gli ...Si pensa che il boss pugliese non sia più in Sardegna già dalla notte di venerdì Di: Arianna Zedda L'inchiesta sull'evasione dal carcere nuorese di Badu 'e Carros di, boss della mafia garganica in fuga da una settimana, è passata in mano ai magistrati della Dda di Cagliari . Come riporta il quotidiano l'Unione Sarda, il procuratore di Cagliari ...

Evade il boss del Gargano Marco Raduano e Vieste festeggia coi fuochi d’artificio Corriere del Mezzogiorno

Il nuovo comandante della Polizia penitenziaria al carcere nuorese di Badu ‘e Carros si è insediato questa mattina. Amerigo Fusco arriva da Milano, dove ha guidato gli agenti della casa di reclusione ...Amerigo Fusco al posto di Dessì dopo la clamorosa fuga del boss da Badu e Carros. "Il ministero della Giustizia, intanto, sta conducendo un'inchiesta interna al carcere per individuare eventuali falle ...