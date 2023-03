Mara Carfagna apre al Pd di Elly Schlein | ' Ora sono possibili delle battaglie comuni'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mara_carfagna : All’Italia serve un #TerzoPolo capace di costruire un’alternativa alla propaganda tossica degli estremismi di destr… - mara_carfagna : Grazie al presidente #Mattarella, che a #Crotone ha voluto rendere omaggio alle vittime del #naufragio di Cutro. Un… - laura_lanini : @mara_carfagna @Azione_it @CarloCalenda A quando il partito UNICO con quel volpone di Renzi? E se non vi risponde o… - vincenzo_tolve : - Tomas1374 : RT @globalistIT: -

La vittoria di Elly Schlein alle primarie dello scorso 26 febbraio potrebbe aprire nuovi fronti anche con il Terzo Polo., presidente di Azione, ne ha parlato con il Corriere della Sera. "Siamo in attesa delle valutazioni di Italia Viva sul `cronoprogramma´ proposto da Azione. Il protagonismo della destra e ...Lo ha detto, presidente di Azione, in un'intervista al Corriere della Sera, a proposito del partito unico. "Io sono entrata in Azione - aggiunge - con la convinzione che all'Italia ...Lo ha detto, presidente di Azione, in un'intervista al Corriere della Sera, a proposito del partito unico. 'Io sono entrata in Azione - aggiunge - con la convinzione che all'Italia ...

Mara Carfagna apre e Schlein: "Battaglie comuni Penso di sì" Liberoquotidiano.it

ROMA (ITALPRESS) – “Siamo in attesa delle valutazioni di Italia Viva sul ‘cronoprogrammà proposto da Azione. Il protagonismo della destra e della sinistra richiede velocità, oltre che intelligenza, al ...Mara Carfagna sulla vittoria di Elly Schlein: «Ora c'è una destra, una sinistra e un centro, il nostro, che si rafforzerà con la nascita di un partito unitario. Da donna sono contenta di ogni affermaz ...