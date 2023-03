Manolo Portanova, la sentenza sullo stupro di gruppo: 'La vittima presa a schiaffi, non era consenziente' (Di martedì 7 marzo 2023) Il calciatore del Genoa Manolo Portanova , lo scorso 6 dicembre, è stato condannato a 6 anni di carcere per violenza sessuale di gruppo. Uno stupro che ha visto coinvolti anche lo zio Alessio Langella ... Leggi su leggo (Di martedì 7 marzo 2023) Il calciatore del Genoa, lo scorso 6 dicembre, è stato condannato a 6 anni di carcere per violenza sessuale di. Unoche ha visto coinvolti anche lo zio Alessio Langella ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NandoPiscopo1 : RT @CalcioFinanza: Le motivazioni della sentenza che ha condannato il giocatore del Genoa, Manolo Portanova, a 6 anni per stupro https://t.… - salamalekumismo : RT @CalcioFinanza: Le motivazioni della sentenza che ha condannato il giocatore del Genoa, Manolo Portanova, a 6 anni per stupro https://t.… - CorkScrew12 : RT @CalcioFinanza: Le motivazioni della sentenza che ha condannato il giocatore del Genoa, Manolo Portanova, a 6 anni per stupro https://t.… - Astrusa__ : A Manolo Portanova dovrebbero staccare il pene a morsi. A lui, a quelli che erano con lui e a tutti gli stupratori. - pptamburelli : RT @pallonatefaccia: Sono state pubblicate le motivazioni della condanna in primo grado per stupro di gruppo contro Manolo #Portanova. La g… -