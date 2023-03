Manolo Portanova e la condanna per stupro | «La ragazza presa a schiaffi | si difese in tutti i modi poi divenne un automa»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tamistars : RT @pallonatefaccia: Sono state pubblicate le motivazioni della condanna in primo grado per stupro di gruppo contro Manolo #Portanova. La g… - DawidGref91 : RT @pallonatefaccia: Sono state pubblicate le motivazioni della condanna in primo grado per stupro di gruppo contro Manolo #Portanova. La g… - vitaaeris : RT @pallonatefaccia: Sono state pubblicate le motivazioni della condanna in primo grado per stupro di gruppo contro Manolo #Portanova. La g… - cicciopuz : RT @pallonatefaccia: Sono state pubblicate le motivazioni della condanna in primo grado per stupro di gruppo contro Manolo #Portanova. La g… - mvcalcio : RT @CalcioFinanza: Le motivazioni della sentenza che ha condannato il giocatore del Genoa, Manolo Portanova, a 6 anni per stupro https://t.… -

Ho provato tutte le droghe, volevo morire', la sentenza sullo stupro di gruppo: 'La vittima presa a schiaffi, non era consenziente' Suicida a 15 anni, era vittima di abusi Ne parla ...Serena, nome di fantasia, la notte fra il 30 e il 31 maggio 2021 in un appartamento di Siena "ha manifestato la propria volontà di voler avere un rapporto sessuale solo con, e di non volerle uno di gruppo con gli altri ragazzi, in modo ripetuto ed inequivocabile, dall'inizio alla fine del rapporto sessuale di gruppo. Il suo dissenso è stato sin da subito e per ...Il calciatore del Genoa, lo scorso 6 dicembre, è stato condannato a 6 anni di carcere per violenza sessuale di gruppo. Uno stupro che ha visto coinvolti anche lo zio Alessio Langella e due amici, di cui un ...

Manolo Portanova e la condanna per stupro: «La ragazza presa a schiaffi, si difese in tutti i modi poi... Corriere della Sera

In barba a ogni regola giornalistica, gli abusi sessuali su un ragazzo di 15 anni, figlio di una deputata dell'opposizione, erano stati resi noti. E per la disperazione il giovane si ...Dopo la pubblicazione delle motivazioni della sentenza, è scontro tra giudice e difesa. Una chat per l’appello: “La vittima ammise all’amica di non aver detto ...