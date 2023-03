Mangiare insetti | l’approfondimento dell’entomologo

Leggi su butac

(Di martedì 7 marzo 2023) Negli ultimi tempi ha fatto molto parlare di sé la decisione della Commissione europea, comunicata in data 8 dicembre 2022, di autorizzare il commercio di farina di grilli per l’alimentazione umana. Le reazioni non si sono fatte attendere, con alcuni titoli veramente pittoreschi. Vediamo quindi di sfatare alcune delle bufale che si possono leggere (o sentire), e di capire perché questa decisione è importante.non fa parte della nostra tradizione alimentare? Coldiretti, per esempio, sostiene che “l’arrivo sulle tavole deglisolleva dei precisi interrogativi di carattere sanitario e salutistico ai quali è necessario dare risposte” perché “la maggior parte dei nuovi prodotti proviene da Paesi extra UE, come il Vietnam, la Thailandia o la Cina, da anni ai vertici delle classifiche per numero di allarmi alimentari”. ...