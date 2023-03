Manchester United vs Real Betis – ultime notizie e possibili formazioni

(Di martedì 7 marzo 2023) Con gli incubi della sconfitta di Anfield ancora freschi nella memoria, iltorna in Europa League con la visita delall’Old Trafford per l’andata degli ottavi di finale giovedì 9 marzo sera. I Red Devils hanno superato il Barcellona per 4-3 nei playoff ad eliminazione diretta, mentre il gruppo di Manuel Pellegrini ha battuto la Roma, l’HJK Helsinki e il Ludogorets, conquistando il primo posto nel gruppo C. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreL’emozione di aver messo fine a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... calcioinglese : Non c’è assolutamente nessun senso logico, ma il Liverpool ha appena battuto il Manchester United 7-0. Si, non è u… - hemylz : @Tobichoplife Manchester United* UEL* ???? - Villamacias : RT @PlanetaLFC: Marzo 7 - 0 Manchester United - infoitsport : Osimhen flirta con la Premier League? Oltre al Manchester United c'è anche l'Arsenal - infoitsport : Dall'Inghilterra - L'Arsenal insidia il Manchester United per arrivare a Osimhen -

Una delle squadre più interessate in assoluto, insieme al Chelsea, è il, ma nella corsa si sta inserendo anche l' Arsenal, come riporta il Mirror .07/03/2023 - 13:51 E' iniziata l'asta per Victor Osimhen. Nel giro di 48 ore, infatti, i tabloid britannici hanno riportato: prima che i Gunners del City erano i favoriti sullonella corsa all'ingaggio poi che i Blues del Chelsea erano pronti a raddoppiare l'attuale stipendio di Osimhen al Napoli per assicurarsi la sua firma prima del...Football Insider, portale inglese, rivela che il, dopo aver tentato un assalto a vuoto la scorsa estate, i Red Devils ci riproveranno a costo zero, con i cugini dello City che ...

Osimhen flirta con la Premier League Oltre al Manchester United c'è anche l'Arsenal Nelle scorse ore Victor Osimhen è tornato a parlare di Premier League, intervistato come miglior straniero in ...Il Manchester United pensa a Tammy Abraham per la prossima stagione. Secondo quanto riportato in Inghilterra da The Athletic l'attaccante della Roma è finito nel mirino dei Red Devils per la prossima ...