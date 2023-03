Manchester United, obiettivo Kane in estate. Ed è corsa col City per Rabiot (Di martedì 7 marzo 2023) La ferita dello 0-7 di Anfield spinge il Manchester United sul mercato. Secondo il “Sun”, l’obiettivo numero uno per i Red Devils sarà Harry Kane, che il Tottenham potrebbe essere costretto a sacrificare in caso di esclusione dalla prossima Champions League. L’attaccante ha il contratto in scadenza nel 2024 e gli Spurs potrebbero lasciarlo partire per una cifra accessibile per le casse dello United. Ma è anche a centrocampo che i Red Devils sono pronti a intervenire e, stando a “Football Insider”, pianificano un nuovo assalto ad Adrien Rabiot, già sfiorato la scorsa estate e in scadenza in estate. Occhio però alla concorrenza del City, pronto a piombare su Rabiot per sostituire il partente Gundogan. ... Leggi su sportface (Di martedì 7 marzo 2023) La ferita dello 0-7 di Anfield spinge ilsul mercato. Secondo il “Sun”, l’numero uno per i Red Devils sarà Harry, che il Tottenham potrebbe essere costretto a sacrificare in caso di esclusione dalla prossima Champions League. L’attaccante ha il contratto in scadenza nel 2024 e gli Spurs potrebbero lasciarlo partire per una cifra accessibile per le casse dello. Ma è anche a centrocampo che i Red Devils sono pronti a intervenire e, stando a “Football Insider”, pianificano un nuovo assalto ad Adrien, già sfiorato la se in scadenza in. Occhio però alla concorrenza del, pronto a piombare super sostituire il partente Gundogan. ...

